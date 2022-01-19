تيزي وزو: غلق ثانويتين بسبب كورونا

أكدت مديرية التربية لولاية تيزي وزو غلق ثانويتين لمدة 10 أيام وهما ثانوية حامل لعمارة ابتداء من 9 جانفي 2022. وثانوية المجاهد المتوفي آيت أحمد محند والحسين ابتداء من 13 جانفي 2022 بسبب كورونا.

وجاء في بيان مديرة التربية لتيزي وزو أن صفحات الفيسبوك تداولت أنباء عن غلق عدة مؤسسات تربوية بسبب وباء كورونا. مما أثار موجة من الحيرة في أوساط التلاميذ وأوليائهم وكذا الموظفين.

وأشارت مديرية التربية أنه تم غلق هاتين الثانويتين دون غيرهما. وقد تم ذلك بناء على تقرير مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي وبالتشاور مع والي الولاية.

وأكدت أنها تتابع عن كثب مع مصالح الصحة وعندما تقتضي الضرورة يتم اتخاذ الإجراءات.

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