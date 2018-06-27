تيزي وزو.. لاجديد في قضية اغيتال الطفلة نهال والتحقيق متواصل

أكد المقدم حركاتي رشيد قائد المجموعة للدرك بتيزي وزو، أنه لاجديد في قضية اغتيال الطفلة نهال التحقيقات متواصلة.

وفي تصريح للنهار،وعد المقدم بكشف كل الحقائق أمام الراي العام، متمنيا يكون الجديد في هذه القضية التي مر علي وقوعها عامين.

وجاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو.

من جهة أخرى أوضح حركاتي رشيد أن النسبة الأمنية بالولاية قد وصلت إلى 43 بالمئة و 29 بلدية مغطاة امنيا من اصل 67 بلدية.

مؤكدا أن المجهودات المبذولة ستتواصل لسد العجز الموجود حاليا من ناحية التغطية الامنية بالولاية.

خاصة وأن عن القريب العاجل ستفتح فرقة مزرانة في الايام القادمة، الي جانب 7 فرق اقليمية بلغت نسبة الانجاز فيها من 60الي 80 .

وستدخل في الخدمة في غضون هذه السنة وكما تم تخصيص عقارات للفرق الاخرى.

كما أكد قائد المجموعة،أن مشاريع انشاء الفرق لم تواجهها أية اعتراض من المواطنين،بل بالعكس،هم الذين يطالبون وبإلحاح بعودة الدرك إلى مناطقهم.