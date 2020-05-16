تيزي وزو.. مديرية الثقافة تطلق مسابقات فتية متنوعة تخليدا للفنان الراحل إيدير

أعلنت، اليوم السبت، مديرية الثقافة لولاية تيزي وزو عن إكلاق مسابقات فنيى متنوعة تحت شعار “رحيل أسطورة: idir ad yidir”.

وحسب ما أفادت به وزارة الثقافة فإن المسابقات الفنية والثقافية تتمثل في :

مسابقة أحسن لوحة جدارية متعلِّقة بالموضوع

مسابقة أحسن بورتريه مرسوم للفنَّان الرّاحل إيدير

مسابقة أحسن تكريم شِعري، غنائي و/ أو موسيقي

واضافت الوزارة أن الهدف من هذه المسابقات هو غرس التُّراث الموسيقي للفنان، وكذا التنويه بالإنجاز التِّذكاري لأحد أعمدة الثقافةالجزائرية.

بالاضافة الى تشجيع ودعم التعبير الفني بكافة أشكاله وإكتشاف المواهب الشَّابة.

وأوضحت المديرية أن المسابقات مفتوحة لجميع الفنَّانين على مستوى الولاية.

مشيرة أنه يجب أن تُصوَّر الأعمال المشاركة ، اللَّوحات الجدارية أو البورتريهات، في صور ذات جودة عالية.

أما فيما يخُصُّ الشِّعر، الغناء و الموسيقى، يتمُّ تسجيل الأداء في فيديو لا يتجاوز 5 دقائق.

وأشارت المديرية أنه سيتم إرسال الصُّور والفيديوهات عبر رسالة خاصَّة إلى حساب فايسبوك لمديرية الثقافة لايزي وزو أو عبر البريد الإلكتروني.

كما دعت المشاركين لإرفاق ببعض المعلومات والمتمثلة في الاسم واللَّقب، العنوان، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وبخصوص جوائز المسابقات اكدت المديرية أنه سيتم مكافأة الفائز في كل مسابقة من خلال حفل تكريمي ينظم حين تسمح الظروف الصحية بذلك.

كما سيتم نشر ثمار كل المسابقات خلال معرض افتراضي يوم 08 جوان 2020 على صفحة فايسبوك لمديرية الثقافة لتيزي وزو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفنَّان.