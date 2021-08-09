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تيزي وزو.. مساجد ومدارس تفتح أبوابها لإيواء المتضررين من الحرائق

بقلم صفية ايبارودان
تيزي وزو.. مساجد ومدارس تفتح أبوابها لإيواء المتضررين من الحرائق
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فتحت بالاربعاء ناث ايراثن المدارس والمساجد لإيواء العائلات التي فرت من منازلها بعد وصول النيران اليها.

وذلك في كل من قرية اث عطلى و اث فراح و ثاوريث مقران.

وقد تم إجلاء العديد من الأشخاص من الأربعاء ناث ايراثن إلى مدينة تيزي وزو وتحديدا بمحطة وقود “لي شعبان “. بالإضافة إلى توجه العديد من المواطنين لمناطق الحرائق للمشاركة في اخماد الحرائق و تقديم المساعدة للعائلات.

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