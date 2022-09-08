تيزي وزو: مشاركة 6 قوائم انتخابية في المحليات الجزئية

ستشارك 6 قوائم انتخابية منها إثنتان تابعتان لحزبين سياسيين وأربعة لمترشحين أحرار. في الإنتخابات المحلية الجزئية المقررة يوم 15 أكتوبر المقبل بتيزي وزو.

وحسبما علم اليوم الخميس من المندوبية المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. يتعلق الأمر بأربع قوائم انتخابية ببلدية آيت بو مهدي بدائرة واسيف وقائمتين ببلدية آيت محمود، بدائرة بني دوالة. بمعدل 13 مقعدا لكل بلدية، وهي المقاعد التي يتنافس عليها، ببلدية آيت بو مهدي. حزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي. بالإضافة إلى ذلك قائمتين مستقلتين وهي تاغماتس وامناين الخير.

كما ستتنافس قائمتان مستقلتان، ثاسقاموث اوسيرام وتيكجدة، على رئاسة المجلس الشعبي البلدي لآيت محمود.

كما سيشرع المرشحون لهذه الإنتخابات في حملتهم الانتخابية بداية من 22 سبتمبر الجاري إلى غاية 11 أكتوبر المقبل. من أجل إقناع 10871 ناخب (5250 بآيت بومهدي و 5621 بآيت محمود) باختيارهم.

وسجلت هذه الإنتخابات المحلية الجزئية بتيزي وزو إيداع ثمانية ملفات ترشح خلال أوت الفارط. حيث حددت منتصف ليلة الخميس 25 أوت كآخر أجل لإيداع الترشحات، على أن تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراستها. في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، مع إعطاء فرصة للقوائم المرفوضة بتقديم طعونها في حدود التشريع المحدد في المجال.

للتذكير، قامت خمسة أحزاب سياسية، وهي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني. وحركة الشباب الجزائري وجبهة المستقبل، بسحب إستمارات إكتتاب التوقيعات.