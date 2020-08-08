تيزي وزو.. مقتل شاب وإصابة آخر بالرصاص في قرية أقاواج

إهتزت بلدية ايت عيسى ميمون على وقع جريمة شنعاء بقرية اقاواج راح ضحيتها شاب في الثلاثينات وإصابة آخرون ينحدرون من قرية بوسوار بجروح خطيرة.

وتعود تفاصيل الجريمة التي وقعت في حدود الساعة الثالثة صباحا في حانة غير مرخصة تعود إلى الشاب المغتال الذي هجم من طرف شخص اقتحم المكان وأخذ يطلق الرصاص بشكل عشوائي.

الحادث أدى إلى مقتل صاحب الحانة الذي لفظ أنفاسه في عين المكان بينما اصيب الآخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

نقلوا على إثر ذلك إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الجامعي ندير محمد بتيزي وزو اما الجاني المنحدر من قرية تيميزلغبار التابعة لبلدية تيزي وزو لاذ بالفرار

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة حيثيات هذه الجريمة التي تعتبر الأولى بالمنطقة.