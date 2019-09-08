تيزي وزو.. ملثمون يسطون على 180 مليون سنتيم من “بوسطا” تيغزيرت

تمكنت مصالح أمن تيزي وزو، من تحديد هوية الفاعلين الذين نفذوا عملية السطو على مكتب بريد قرية تيفرا بتيغزيرت.

وقد قامت عصابة مكونة من أربعة أفراد أمس السبت، بالاستيلاء على مبلغ مالي بقيمة1.8 مليون دينار، أي مايُضاهي 180 مليون سنتيم.

حيثيات القضية تعود إلى ظهيرة أمس، حين أقدم 4 أشخاص كانوا ملثمين بتنفيذ عملية السطو على مكتب البريد، أين كانوا مدججين بأسحلة بيضاء.

وخلال ارتكابهم لعملية السطو، قام المجرمون بتهديد قابض المكتب البريدي بالأسلحة البيضاء، ونتيجة لمقاومة الأخير لهم سببوا له جروح.

ما استلزم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى تيغزيرت للتكفل بالضحية على مستوى مستشفى تيغزيرت.

من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقاتها للقبض على منفذي هذه العملية، نقلا عن الإذاعة الوطنية.