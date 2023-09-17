تيزي وزو: نشوب 3 حرائق.. الرياح تُصعب من مهمة الإطفاء

نشبت 3 حرائق كبيرة بولاية تيزي وزو منذ ليلة أمس السبت وانتشرت بفعل الرياح القوية. مما صعّب من مهمة إطفاء هذه الحرائق.

واندلعت الحرائق بكل من إفرحونن في قرية تيزي الجمعة، معاتقة بقرية احدادن وافليسن تليتا.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخراج السكان القريبين من بؤر الحرائق و تجنيد كل الوسائل المادية و البشرية و الاستعانة بكل من الرتل المتحركة لدار البيضاء و بومرداس. غير أن عملية الإطفاء كانت صعبة نظرا لهبوب رياح قوية بالمنطقة.