تيزي وزو: هكذا حوّل شاب طموح مكب للنفايات إلى مكان ساحر يستقطب عائلات واسيف 

قبل سنوات لو مررت من هذا المكان المتواجد بوسط مدينة واسيف لاستقبلتك الروائح الكريهة المنبعثة من المفرغة العشوائية قرب الواد.

ولكن اليوم وبفضل ربيع سعاد، إبن قرية تيمغراس تحولت إلى مكان نظيف و ساحر جسد من خلاله موضوع مذكرة تخرجه المتمحور في كيفية استعادة النفايات و مثل هذه الأماكن،

حيث استعمل العجلات المطاطية والخشب لصنع ديكور جميل للمكان الذي أصبح تنبعث منه روائح زكية من الأشجار والأزهار التي غرسها على جوانب الواد.

ليتحول المكان إلى جنة فوق الأرض تستقطب عائلات المنطقة للراحة فيه والإسترخاء وحديقة لتسلية الصغار،

وإيمانه القوي و حبه الكبير للبيئة جعل ربيع يجسّد حلمه على أرض الواقع رغم قلة إمكانياته، لكنه نحج في تحويل مكب نفايات واد تصب فيه كل قنوات الصرف الصحي بالمنطقة، إلى مرفق ترفيهي سياحي كانت عائلات واسيف بحاجة ماسة إليه.