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تيزي وزو.. هلاك سيدة سقطت من الطابق السادس بعمارة في المدينة الجديدة

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تيزي وزو.. هلاك سيدة سقطت من الطابق السادس بعمارة في المدينة الجديدة
بقلم صفية ايبارودان

لقيت صبيحة اليوم، سيدة في الستينات حتفها بعد أن سقطت من الطابق السابع بالعمارة المتواجدة بحي 600 مسكن بالمدينة الجديدة لتلفظ أنفاسها بعين المكان.

وقد اهتز الحي بهذه الفاجعة التي هي سابقة من نوعها لتبقى اسبابها مجهولة لتباشر المصالح الامنية تحقيقها الميداني في معرفة حيثيات الحادث.

وفي نفس الساعة من صبيحة اليوم وفي الطريق المؤدي إلى حي عميود بالمدينة المدينة سقط شاب في العشرينات من الطابق الأول. وتعرض الشاب إلى إصابات بليغة على مستوى جسده لينقل على جناح السرعة إلى نفس الميتشفى الجامعي المذكور أعلاه.


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