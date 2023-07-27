تيزي وزو: وزير الداخلية يعزي في وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة بحرائق بجاية

قام وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، بزيارة عائلة برشيش بتيزي وز. حيث قدم لهم واجب العزاء في وفاة 3 أفراد من العائلة بحرائق بجاية.

وقد لقي 34 شخصا حتفهم من بينهم 10 من أفراد الجيش الوطني الشعبي و24 شهيدا من المدنيين.

و تم إقحام 8 آلاف فرد من الحماية المدنية على مستوى 11 ولاية. مع تسخير 529 شاحنة من مختلف الأحجام وتدعيمها بـ10 أرتال متنقلة قادمة من الولايات غير المعنية بالحرائق وفرقتان من الدعم الجهوي.