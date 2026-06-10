تيزي وزو.. وفاة امرأة إثر سقوطها من الطابق العاشر

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، حادث مميت تمثل في سقوط امرأة من الطابق العاشر لعمارة سكنية قرب محطة نقل المسافرين القديمة، بلدية تيزي وزو.

وأوضحت المصالح نفسها أن الحادث خلّف وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 75 سنة: حيث تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخر لهذا التدخل سيارة إسعاف.

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