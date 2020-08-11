تيزي وزو: وفاة ثلاثة أشخاص إثر حادث مرور بذراع الميزان

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تيزي وزو: وفاة ثلاثة أشخاص إثر حادث مرور بذراع الميزان
بقلم صفية ايبارودان

وقع صبيحة اليوم حادث مروري مميت
بذراع الميزان أمام شركة كوسيدار و هو المكان المسمى بحجر بولحية وراح ضحيته ثلاثة أشخاص “امرأة و رجلين”.

وتعود حيثيات هذا الحادث المأساوي إلى أن هذه العائلة المكونة من الابن صاحب 28 عاما ووالدته 65عاما و قريبهما رافقوا زوجة الابن إلى المستشفى كريم بلقاسم بذراع الميزان لتضع مولودها و عادوا أدراجهم بعد أن ابقوها تحت الرعاية الطبية.

ووقع الحادث على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من المستشفى وقع اصطدام بين مركبتهم السياحية مع شاحنة من الوزن الثقيل لتلفظ الأم و ابنها أنفساهما في عين المكان بينما أصيب الشخص الثالث بجروح خطيرة نقل على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ندير محمد اين لفظ هو الآخر أنفاسه بعد وصوله للمستشفى .


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