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تيزي وزو: وفاة شاب و إصابة آخرين في شجار عنيف بالسيوف بإيعكوران

بقلم صفية ايبارودان
تيزي وزو: وفاة شاب و إصابة آخرين في شجار عنيف بالسيوف بإيعكوران
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لفظ شاب  في العشرينيات انفاسه في شجار عنيف وقت بين مجموعة من الاشخاص باستعمال السيوف. و لذلك  على مستوى بلدية ايعكوران بتيزي وزو.

حيث تعرض البعض منهم الى جروح متفاوتة نقلوا الى المستشفى لكن الضحية كانت في حالة جد خرجة و لفظ انفاسه هناك.

و قد تدخلت فرقة الدرك الوطني بايعكوران مدعمة بفصائل امن و التدخل لتوقيف المشتبه فيهم و فتح التحقيق  لمعرفة اسباب هذا الشجار  الذي انتهى بجريمة قتل شنعاء.

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