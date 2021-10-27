تيزي وزو: وفاة شاب و إصابة آخرين في شجار عنيف بالسيوف بإيعكوران

لفظ شاب في العشرينيات انفاسه في شجار عنيف وقت بين مجموعة من الاشخاص باستعمال السيوف. و لذلك على مستوى بلدية ايعكوران بتيزي وزو.

حيث تعرض البعض منهم الى جروح متفاوتة نقلوا الى المستشفى لكن الضحية كانت في حالة جد خرجة و لفظ انفاسه هناك.

و قد تدخلت فرقة الدرك الوطني بايعكوران مدعمة بفصائل امن و التدخل لتوقيف المشتبه فيهم و فتح التحقيق لمعرفة اسباب هذا الشجار الذي انتهى بجريمة قتل شنعاء.

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