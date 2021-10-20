تيزي وزو: وفاة شخصين في اصطدام سيارة بحافلة للنقل المدرسي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب سبعة آخرون بجروح اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة للنقل المدرسي بتيزي وزو.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ‎تيزي وزو صبيحة اليوم على الساعة 6 و 53د، على إثر ‎حادث مرور.

وتمثل الحادث في إصطدام بين حافلة للنقل المدرسي و سيارة بالطريق الوطني رقم 24 ‎بلدية أزفون، خلف وفاة شخصين (صاحبا السيارة) و إصابة 7 أخرين بجروح، منهم 5 تلاميذ تم إسعافهم ونقلهم ‎للمستشفى المحلي.

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