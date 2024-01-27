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تيزي وزو: وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما من الطابق الـ10!

بقلم نادية بن طاهر
تيزي وزو: وفاة شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما من الطابق الـ10!
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لقي شخص حتفه، وأصيب شخص آخر، في حادث سقوط من الطابق العاشر لبناية، وقع اليوم السبت، في ولاية تيزي وزو.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية المدنية، على الساعة 08سا و30د من أجل حادث سقوط شخصين من الطابق العاشر لبناية في طور الإنجاز ببلدية تيزي وزو.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة آخر، حيث تم اسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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