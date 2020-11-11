تيزي وزو: وفاة طبيب القلب الدكتور محمد ملبوسي بفيروس كورونا

فقدت الهيئة الطبية لولاية تيزي وزو عضوا آخر، بفيروس كورونا، والمتمثل في شخص الدكتور محمد ملبوسي.

وتوفي الدكتور ملبوسي البالغ من العمر 73 عامًا بسبب فيروس كورونا بعد عشرة أيام من العلاج في المستشفى.

ينتمي المتوفى إلى عائلة أعطت العديد من الممارسين الصحيين، ويمارس المتوفى أمراض القلب أمام مستشفى محمد نادر الجامعي، في مدينة تيزي وزو.

وبمجرد إعلان وفاته، نشر عدد من أصدقائه ومرضاه رسائل تعزية تحية لكفاءة الطبيب وأخلاقه.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الثلاثاء، عن تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وتُعد حصيلة امس، الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في الجزائر.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 63446 حالة.

كما تم تسجيل 15 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 2077.

بينما تماثل للشفاء 301 شخصا، ليرتفع عدد المصابين المتماثلين للشفاء إلى 42626 حالة.