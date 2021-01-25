تيزي وزو: وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين في حريق منزل بآث رحمون

لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 سنة حتفها، في حريق منزل، شب ليلة الأحد الى الاثنين بقرية اث رحمون.

وحسب الخبر الوارد بإذاعة تيزي وزو، فقد توفيت الفتاة، بعد أن حاصرتها النيران التي أتت على منزلهم بآث يحي موسى.

وتم إيداع جثتها بمصلحة حفظ الجثت في مستشفى ذراع الميزان من طرف عناصر وحدة الحماية المدنية.

كما قام أعوان الحماية المدنية اثناء تدخلهم بإنقاذ واجلاء الى مستشفى بوغني رجل يبلغ 41 سنة وفتاتين تبلغان8 و12 سنة.

وتعرض الضحايا لإصابات خطيرة، ناهيك عن حالة صدمة، فيما تم تسجيل احتراق كلي للمنزل.