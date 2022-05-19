تيزي وزو..وفاة طفل غرقا في بركة مائية بقرية تازروتس
بقلم صفية ايبارودن
لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقا، اليوم الخميس، في بركة مائية بقرية تازروتس ببلدية ذراع الميزان.
أين قامت مصالح الحماية المدنية، بإنتشال جثته وتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمشتشفى ذراع الميزان.
في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف الحادث الذي هز سكان المنطقة.
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لقى الطفل كريكب عبد الرحمان يبلغ من العمر 16سنة حتفه داخل حوض مائي مخصص للسقي النخيل ببلدية إسطيل.
الضحية توجه للحوض من أجل السباحة وغرق داخله أين تم إخراجه وتحويله على جناح السرعة للاستعجالات الطبية التي لفظ أنفاسه الأخيرة فيها.
للإشارة فإن عبد الرحمان اختفى مدة طويلة عن الاهل ورجع للأهل مأخرا للبيت العائلي.
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