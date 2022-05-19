تيزي وزو..وفاة طفل غرقا في بركة مائية بقرية تازروتس

لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقا، اليوم الخميس، في بركة مائية بقرية تازروتس ببلدية ذراع الميزان.

أين قامت مصالح الحماية المدنية، بإنتشال جثته وتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمشتشفى ذراع الميزان.

في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف الحادث الذي هز سكان المنطقة.

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