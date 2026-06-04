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تيزي وزو: وفاة طفل في حريق مسكن في عين الحمام

بقلم أسماء
تيزي وزو: وفاة طفل في حريق مسكن في عين الحمام
صورة من الأرشيف
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تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، على الساعة 12 سا 30 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب بالطابق الثاني لمسكن فردي متكون من ( ط، أ + 02 ). بالمكان المسمى قرية اقوفاف، ببلدية آيت يحي، دائرة عين الحمام ولاية تيزي وزو.

و تم إخماد الحريق ومنع انتشاره،

وخلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات. وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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