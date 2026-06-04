تيزي وزو: وفاة طفل في حريق مسكن في عين الحمام

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، على الساعة 12 سا 30 دقيقة، من أجل إخماد حريق شب بالطابق الثاني لمسكن فردي متكون من ( ط، أ + 02 ). بالمكان المسمى قرية اقوفاف، ببلدية آيت يحي، دائرة عين الحمام ولاية تيزي وزو.

و تم إخماد الحريق ومنع انتشاره،

وخلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات. وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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