تيزي وزو: وفاة 3 أشخاص إثر إحتراق منزل

تسبب حريق مهول داخل منزل بولاية تيزي وزو في وفاة 3 أشخاص واحتراق المنزل.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، فقد تدخلت ليلة أمس من أجل إخماد حريق شب في الطابق أرضي لبناية متكونة من ط أرضي+01 ط على مستوى وسط المدينة بماكودة.

كما تسبب الحريق في وفاة 03 أشخاص من جنس أنثى، وكذا إحتراق غرفتين بالطابق الارضي.

وأضاف المصدر أنه تم اخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي المنزل وأفراد العائلة.

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