تيزي وزو: وفاة 3 أشخاص إثر إحتراق منزل
تسبب حريق مهول داخل منزل بولاية تيزي وزو في وفاة 3 أشخاص واحتراق المنزل.
وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، فقد تدخلت ليلة أمس من أجل إخماد حريق شب في الطابق أرضي لبناية متكونة من ط أرضي+01 ط على مستوى وسط المدينة بماكودة.
كما تسبب الحريق في وفاة 03 أشخاص من جنس أنثى، وكذا إحتراق غرفتين بالطابق الارضي.
وأضاف المصدر أنه تم اخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي المنزل وأفراد العائلة.
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تيزي وزو.. إنقاذ 5 أشخاص من الإختناق بالغاز
تمكنت عناصر الحماية المدنية اليوم السبت من إنقاذ خمسة أشخاص من عائلة واحدة، من الإختناق بالغاز. داخل منزلهم العائلي بحي واد فالي ببلدية تيزي وزو.
الضحايا هم رجل يبلغ من العمر 35 سنة، وإمرأتين 31 و53 سنة، وطفل في الـ4 سنوات من العمر، ورضيعة عمرها 45 يوما. تعرضوا الى للإختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. كما تم اسعافهم على جناح السرعة و نقلهم إلى المستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو.
ميلة: وفاة طفلين وأمهما وإصابة 3 أشخاص باختناق إثر حريق منزل
تسبب حريق شبّ في الطابق الأرضي لمنزل مكوّن من طابقين في إصابة 3 أشخاص باختناق ووفاة طفلين ووالدتهما بولاية ميلة.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ولاية ميلة ليلة أمس على الساعة 22 و 44 دقائق، من أجل إخماد حريق شب في الطابق الأرضي لمنزل فردي متكون من طابقين.
ووقع الحريق بالمكان المسمى تسدان حداد مركز ببلدية تسدان حدادة. أين تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره للطابقين العلويين.
كما خلّف الحريق إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. كما تم تسجيل وفاة طفلين مختنقين بدخان الحريق، ويتعلق الأمر بطفلة 03 سنوات ورضيع يبلغ حوالي 18 شهرا. بالإضافة إلى والدتهما.
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