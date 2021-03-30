تيزي وزو: وكيل الجمهورية بمحكمة عزازقة يصدر بيانا حول قضية إرهاب

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة، اليوم الإثنين، بولاية تيزي وزو ، بيانا حول قضية إرهاب.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية، فقد تم تفكيك شبكة إرهاب خططت لتنفيذ عمليات إرهابية، حيث أن أفراد الشبكة الإرهابية خططوا لاستهداف مسيرات الحراك.

وأوضح البيان، أن المخطط الإرهابي كان يقضي بتفجير سيارتين وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية.

وكشف المصدر، أن التحقيقات قادت لتحديد هويات 5 أشخاص مشتبه بهم، وحجز أسلحة حربية، وبندقية مضخية من نوع سكوربيون.

كما تم حجز رشاش كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة، بالإضافة إلى حجز مركبتين من نوع سامبول وبيجو 305.