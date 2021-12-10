تيزي وزو..انقاذ شخص اثر سقوط سيارته من منحدر ببلدية واسيف

سجلت وحدة الحماية المدنية لواسيف لولاية تيزي وزو تدخلها لاخراج شخص من واد تاخوخت اثر انحراف مركبته.

وذلك على الطريق الولائي المؤدي الى واسيف وسقوطها من المنحدر.

ليصاب هذا الأخير بجروح على مستوى جسمه، ليتلقى الاسعافات الطبية الاولية من طرف الحماية المدنية.

ويتم نقله الى العيادة الصحية المتعددة الخدمات بواسيف لتلقي العلاج.

كشف سفيان مختاري، رئيس بلدية “آيت موالو” التابعة لدائرة “تيزي راشد” في ولاية تيزي وزو، في تصريح لـ”النهار”، عن توقيف 3 مشتبه فيهم في إضرام الحرائق.

وقال ذات المسؤول، إنه بدأ يتلقى مكالمات من طرف المواطنين، مفادها رؤيتهم لسيارتين.

إحداهما من نوع “ساكسو” والأخرى من نوع “إيبيزا”، أين كان يقوم راكبوها بإضرام النيران.

وذلك في الغابات المتاخمة للطريق الوطني رقم ١٢، وهو الطريق المؤدي إلى قرية “آيت نوار”.

وأضاف محدثنا إنه قام بإخبار لجان القرى من أجل أخذ احتياطاتهم اللازمة وتوخي الحذر.

لكن وبعد مرور هؤلاء الأشخاص على الأماكن المقصودة، اندلعت فيها3 حرائق في حدود الساعة الثانية زوالا.

نتيجة لذلك تم توقيف سيارة من نوع “إيبيزا” كان على متنها 3 أشخاص، ليتم تسليم الموقوفين لمصالح الدرك الوطني.

وفي اتصال هاتفي أجرته “النهار” مع الرائد أوشان نور الدين المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

كما أكد بأن المشتبه فيهم أوقفوا وهم يتواجدون على مستوى مصالح الدرك الوطني.

وقد أنكروا التهم الموجهة إليهم، وقالوا إنهم تنقلوا إلى المنطقة لزيارة أحد أقاربهم.

من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، في تصريح خصّ به “النهار”، بأن جرى توقيف 3 مشتبه فيهم.

كما رفض الإدلاء بأيّ تفصيل يخصّ القضية حفاظا على سرية التحقيق.