تيزي وزو.. BDL يفتح وكالات جديدة بواسيف وجرجرة

يواصل بنك التنمية المحلية (BDL) توسيع شبكته التجارية وتعزيز. تواجده عبر مختلف أنحاء الوطن.

وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن افتتاح وكالة جديدة واسيف. 130 بولاية تيزي وزو. وذلك يوم الخميس 04 جويلية 2024، كما تم افتتاح فضاء رقمي بجانب وكالة جرجرة 147 بذات الولاية.

كما تجسد الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها. والتي قادها يوسف للماص، المدير العام لبنك التنمية المحلية(BDL)، رفقة الإطارات المسيرين.التزام البنك الراسخ بتعزيز تواجده على الصعيد الوطني وتقديم خدمات. مصرفية حديثة وفعالة تلبي احتياجات الزبائن المتنامية في مجال الحداثة وبكل مرونة.

مع افتتاح وكالة واسف المتواجدة في حي تاغزوت 50 محل مهني واسيف بولاية تيزي وزو. يرفع عدد وكالات البنك في الولاية إلى 12 وكالة. وبذلك، يصل إجمالي عدد الوكالات التجارية -BDL- إلى 177وكالة، بما في ذلك وكالات القرض على الرهن موزعة عبر كافة التراب الوطني.

بالإضافة إلى خدماته المتوفرة في الوكالات. وفر البنك في منطقة تيزي وزو فضاء رقمي المتواجد في حي بلقاسم حنافي عزازقة تيزي وزو. حيث يُتيح هذا الفضاء للموطنين إمكانية إنجاز العديد من العمليات البنكية بشكل مستقل. على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

بنك التنمية المحلية حقق أداءً ماليًا قويًا خلال سنة 2023

ومن جهة أخرى، بنك التنمية المحلية حقق أداءً ماليًا قويًا خلال سنة 2023، والتي أظهرت مؤشرًات إيجابيًة على. صحة البنك وقدرته على رفع التحديات الاقتصادية.

فبالنسبة للناتج الصافي للبنك فلقد قدر ب 17 مليار دينار جزائري، هذا الاخير عرف ارتفاعا بنسبة 200٪ مقارنة بسنة 2022. يعدّ صافي ربح أحد أهم المؤشرات المالية الذي يُقدم لمحة عن مدى. كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق الأرباح.

وبخصوص رقم الأعمال فلقد سجل هذا الأخير ارتفاعا بنسبة 19٪ ما بين 2022 و2023. حيث انتقل من64 مليار دينار إلى أكثر من 76 مليار دينار.

وفي الاخير هذا الافتتاح يأتي ضمن إطار استراتيجية البنك متعددة القنوات. التي تسعى إلى الجمع بين كفاءة الخدمات المصرفية التقليدية والحلول الرقمية المبتكرة. لتلبية الاحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتزايدة للزبائن.