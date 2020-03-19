تمكن أمن دائرة الأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وز من العثور على 24 قنطارا و75كلغ من البطاطا مخزنة في أحد محلات الأكل فاست فود بالمدينة.

صاحب المحل حوله إلى مخزن البطاطا قصد بيعها بأسعار خيالية.

العملية جاءت في إطار الحملات التحسيسية والمداهمات التي شنتها قوات الأمن بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية.

وهذا خاصة في المرحلة الراهنة اين يقوم العديد من التجار من تخزين البضاعة وبعد ندرتها وارتفاع سعرها يقومون بإنزالها إلى الأسواق.

و في هذا الصدد قامت المصالح الأمنية والولائية بحجز البضاعة بعد أخذ الإجراءات القانونية المعمولة بها في هذه القضايا.