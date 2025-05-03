تيزي وزو.. هذه تفاصيل بيع الأضاحي المستوردة للمواطنين بداية من الغد 

ستشرع مصالح ولاية تيزي وزو يوم غد الأحد في عملية بيع الأضاحي المستوردة مباشرة للمواطنين عبر إقليم الولاية.

واوضح بيان مالمصالح ذاتها أنه يمكن للمواطنين الراغبين في إقتناء أضاحي العيد المستوردة التقرب ابتداء من يوم الأحد من الساعة 09 سا صباحا إلى غاية الساعة 18 سا 00 د .

وذلك على مستوى نقاط البيع المعتمدة ، وموزعة كمايلي :

حضيرة الولاية بمنطقة النشاطات تالة عثمان بلدية تيزي وزو .

المحجر الصحي لمؤسسة SODEAR بلدية ذراع بن خدة (ferme pilote ).

وأكد البيان أن عملية البيع ستكون مباشرة لفائدة المواطنين

كما تم تحديد سعر الأضحية بـ 40.000 دج وإقتناء الأضحية يكون الزاما عبر التقرب لدى نقطة البيع المعتمدة التي تم تخصيصها والمقدرة بـ 11 نقاط البيع الموزعة عبر إقليم الولاية.

كما سيتم فتحها تدريجيا مع استقبال الحصص الأخرى من المواشي المستوردة الخاصة بعيد الأضحى المبارك لسنة 2025.

وستعلم مصالح الولاية المواطنين بكل المعلومات المتعلقة بالحصص التي سيتم استقبالها، وكذا توزيعها حسب نقاط البيع المعتمدة.

أما بخصوص إجراءات اقتناء الأضحية فحسب مسيري مجمع AGROLOG ، أن العملية تكون عبر التقرب لدى نقطة البيع مع تقديم وثيقة إثبات الهوية ، أين سيتم ملء وصل للدفع باسم المشتري بعدها يقوم المعني بدفع ثمن الأضحية سواء عبر أجهزة الدفع الالكتروني (T.P.E ) .

أوسواء عن طريق دفع بريدي أو بنكي عبر الحساب التالي: 00300060000265730052 :RIB.

أوعن طريق الدفع نقدا مباشرة، مع العلم أن دفع ثمن الأضحية وتسليمها يكون في نفس اليوم وجوبا.