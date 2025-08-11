تيزي وزو.. السيطرة على حريق غابة بقرية آيت طاهر

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين على الساعة 16:03، من أجل إخماد حريق غابة بولاية تيزي وزو.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فقد اندلع الحريق في قرية آيت طاهر التابعة لبلدية آيت تودرت في دائرة واسيف.

وتم تسخير 9 شاحنات إطفاء، بالإضافة إلى سيارة إسعاف واحدة، لمواجهة الحريق.

كما تم استخدام 6 طائرات AT802 وطائرة BE 200 للمساهمة في عمليات الإطفاء من الجو.

ووفقاً للبيان، تم التحكم في الحريق بشكل كامل، ولم يتم تسجيل أي تهديد على حياة السكان في المنطقة.

الحماية المدنية أكدت أن العملية ما زالت جارية لضمان استكمال إخماد النيران بشكل نهائي.