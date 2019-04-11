تيسمسيلت.. أزيد من 50 ملفا أمام العدالة لمستثمرين لم يجسدوا مشاريعهم

تم تحويل للعدالة أزيد من 50 ملف لمستثمرين تحصلوا على أوعية عقارية ولم يجسدوا مشاريعهم منذ سنوات بولاية تيسمسيلت.

خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى عدد من المشاريع بمدينة تيسمسيلت.

أوضح الوالي صالح العفاني بأنه قد تم تحويل للعدالة أزيد من 50 ملف لمستثمرين تحصلوا على أوعية عقارية ولم يباشروا في تجسيد مشاريعهم منذ سنوات.

مضيفا بأن هذا الإجراء سيمكننا من استرجاع أوعية عقارية ستمنحها السلطات الولائية للمستثمرين الحقيقتين.

وأبرز أن جميع المستثمرين الذين تحصلوا على أوعية عقارية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية بالولاية سيكونون محل متابعة أسبوعية من قبل اللجنة الولائية للاستثمار لافتا إلى أنه سيتم إلغاء قرار الامتياز لأي مستثمر متقاعس.

وكشف نفس المسؤول عن إحصاء 12 مشروع فندقي بالولاية منها خمسة مشاريع انطلقت فعليا ستوفر ألف سرير.

حيث ستستلم خلال السنة الجارية فيما تبقى سبعة مشاريع هي في طور الانطلاق لافتا أن الحظيرة الفندقية التي تضم 361 سريرا لا تزال تعاني عجزا في طاقة الاستيعاب.