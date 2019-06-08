تيسمسيلت : أساتذة المركز الجامعي يتقاسمون ممرا مع تجار الخمور والممنوعات !

لم يعد بإمكان الأساتذة المقيمين بحي 18 فيفري – الصفاح الجديد الولوج إلى إقاماتهم في 04 تجمعات إلا بالعبور داخل منفذ ورشة بناء يستغل ليلا في تعاطي الخمور وترويج الممنوعات.

وأصبح الزقاق الجديد محتوما على أزيد من 70 استاذا وعائلاتهم بعد عملية “المباغتة” على حد تعبيرهم التي نفذتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ليلة عيد الفطر .

بإستغلال غيابهم لسد الباب المطل على الشارع الرئيسي والمؤدي إلى فناء الحي بالياجور والاسمنت، دون اشعارهم أو طلب ابداء رأي.

واعتبر الاساتذة الغاضبون أن هذه الخطوة التي سبقها اعتداء أحد التجار على افراد منهم بالسب والشتم أدانته محكمة تيسمسيلت في القضية يعد استفزازا حقيقيا.

ومحاولة جريئة للاستقواء عليهم أمام مرأى والي الولاية وباقي الهيئات التي لم تحرك ساكنة لوقف تطاول التجار واحتلالهم للرصيف.

وقال المحتجون في مقابلة لـ “النهار أونلاين” أنهم قد أبرقوا بطلب وساطة للتدخل في هذا الشأن بتاريخ 08/04/2019 إلى رئيس الجهاز التنفيذي دون جدوى.

وأنه حال استغل التجار الفناء المقابل للباب المغلق كملحق لمحلاتهم ستكون مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أمام اجراء آخر يرفعونه لوزارة السكن.