تيسمسيلت : أساتذة المركز الجامعي يحذرون من تكرار سيناريو 2017

تظاهر اليوم الاثنين عمداء معاهد وأساتذة وموظفو مركز أحمد بن يحي الونشريسي بتنظيم وقفة داخل الحرم لمناهضة أفعالٍ منسوبة لتنظيمات طلابية تشن منذ ايام إضرابا مفتوحا .

وأجمع المشاركون في الوقفة على أن أطرافا تسعى إلى افتعال عمليةِ إفراغٍ ظرفية خلال شهر رمضان والدخول بعدها في حملة لمنع الطلبة من الالتحاق بمقاعدهم.

بهدف تجميد تقديم مشاريع التخرج وفتح السنة نحو نفس المصير الذي واجهه طلبة دفعة 2017 الذين حُرموا من التسجيل في الطورين الثاني والثالث بعد تأخر استلام الكشوف والشهادات.

وأضاف أستاذ العلوم الاقتصادية عبد الرحمن بن شيخ أن التجاوزات في الاضراب بلغت حد التطاول على الأساتذة والموظفين وأن مطالب التنظيمات حسبه خرجت ببيانات شخصية غير بيداغوجية ترفض الادارة الرضوخ لها.

ودعا كل من الاستاذ جيلالي كرايس والأستاذة نورية هلال إلى التعقل والعودة إلى استئناف الدراسة حتى لا يخسر الطلبة جهد سنة كاملة ويرهنوا مستقبل السنوات اللاحقة .