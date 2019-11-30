تيسمسيلت : أطباء خارج الوطن يتقاضون الرواتب ومنح المناوبة !

إصطدمت خريطة التأطير الطبي لمديرية الصحة الولائية مع تناول جهاز الأمن تحت إشراف النيابة ملف الكوادر غير الشرعيين لمستشفى تيسمسيلت بإحتمال جر مدراء سابقين وضمهم إلى مجموع الآمرين بالصرف ورؤساء المصالح المتابعين قضائيا.

حيث يجري التفتيش في أرشيف مصلحة المستخدمين للمؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد جرار بن عبد الله والاستماع إلى ستة من مندوبي المصالح ومديرة ومدير سابق يشتبه تسترهم وضلوعهم في جُرم صرف رواتب ومنح المردودية والمناوبة لثلاثة أطباء جراحين وممرض سافروا خارج الوطن قبل مايزيد عن سنة ونصف.

وبالإستناد إلى ما أوضحه مصدر قضائي لـ “النهار أونلاين ” فإن التحقيقات الابتدائية مع أي أثر لغياب مقررات الإحالة على الإستداع أو الانذارات ومسودة توقيف الرواتب ستحتم توسيع دائرة الإتهام بعد الفصل في واقعة تبديد أموال الخدمة وما قد يفضحه السجل اليومي لقاعات العمليات الجراحية.