تيسمسيلت.. إتلاف جثة ضبع بخميستي حفاظا على الصحة العمومية

في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العمومية والبيئة، تم صبيحة اليوم بخميستي بولاية تيسمسيلت إتلاف جثة ضبع عثر عليه بالمنطقة وذلك عن طريق الحرق والدفن.

ç

وجاء ذلك بعد المعاينة البيطرية التي أجرتها الطبيبة التابعة للفرع الإقليمي الفلاحي لدائرة خميستي.

العملية تمت بحضور المصالح الفلاحية وكافة الأجهزة المختصة في احترام تام للإجراءات المعمول بها لضمان سلامة المواطنين ومنع أي مخاطر بيئية محتملة.