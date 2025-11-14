تيسمسيلت.. إجراءات استباقية لتعزيز الوقاية من حرائق الغابات بـ لرجام

باشرت مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات بولاية تيسمسيلت تنفيذ خطة ميدانية جديدة تهدف إلى الحد من خطر اندلاع الحرائق خلال الموسم الغابي، من خلال تكثيف الدوريات عبر المواقع المعرضة لانتشار النيران وتعزيز وسائل المراقبة والمتابعة.

وفي هذا الإطار، قامت وحدات مقاطعة الغابات لرجام، إلى جانب فرق الوقاية من الحرائق، بتنفيذ حملات جوارية داخل الغابات والمناطق المجاورة لها، شملت تحسيس الزوار بخطورة السلوكات التي قد تؤدي إلى نشوب الحرائق، وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد السلامة وتفادي استعمال النار بجميع أشكالها داخل الغطاء الغابي.

كما تم تسخير فرق خاصة للرصد والمراقبة الميدانية، مزودة بوسائل التدخل السريع، بهدف ضمان جاهزية أكبر للتعامل مع أي طارئ والتقليل من الخسائر المحتملة، إضافة إلى متابعة دائمة للبؤر الحساسة التي تسجل بها حالات حرائق متكررة.

وتواصل مصالح الغابات، عبر مختلف مقاطعاتها، حملات التوعية لفائدة سكان القرى والدواوير والمناطق الجبلية، مع تقديم إرشادات عملية حول كيفية الحد من انتشار النيران في حال وقوعها، والتأكيد على أهمية التبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو استعمال غير قانوني للنار داخل المساحات الغابية.

وتجدد المصالح المعنية دعوتها لجميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند ارتياد الغابات والالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظا على الثروة الغابية التي تعد رئة بيئية وموردا طبيعيا مهما للمنطقة.