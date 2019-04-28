تيسمسيلت: إجراء 150 عملية جراحية في إطار التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية

أجريت بولاية تيسمسيلت، أزيد من 150 عملية جراحية، من قبل طاقم طبي، من المؤسسة الاستشفائية الجامعية “البشير منتوري” للقبة، بالعاصمة.

وأجريت هذه العمليات، في إطار اتفاقيات التوأمة ما بين المؤسسات الاستشفائية، حسبما أفاد به اليوم الأحد، مدير الصحة والسكان، عبد الكريم بن بية.

وأوضح بن بية، على هامش يوم تكويني، أن هذه العمليات الجراحية قد أجريت طيلة أسبوع على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت، وثنية الحد وبرج بونعامة.

وذلك في اختصاصات الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والطب الداخلي.

وقام هذا الفريق الطبي خلال نفس الفترة بإجراء أكثر من 370 فحص طبي في ذات الاختصاصات.

بالإضافة إلى اختصاصات الأمراض الوبائية، وطب الأطفال.

كما تم تنظيم، الثلاثاء الماضي، يوم تكويني في اختصاصات الطب الوقائي وطب الأطفال وطب النساء والتوليد والأذن والأنف والحنجرة والطب الداخلي والجراحة العامة.

اليوم التكويني، تم تنظيمه لفائدة لفائدة الأطقم الطبية وشبه الطبية للمؤسستين العموميتين الاستشفائيتين لتيسمسيلت وبرج بونعامة.

وشهد اليوم التكويني الذي أقيم، اليوم الاحد، حضور أزيد من 100 فرد من الأطقم الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات الاستشفائية الثلاث للولاية.