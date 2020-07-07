تيسمسيلت: إحتجاجات بسبب غياب النقل الصحي والمناوبة الطبية والتنمية ببلدية تملاحت

دفعت حادثة سير راح ضحيتها كهل ينحدر من بلدية تملاحت بالسكان إلى الخروج للتعبير عن سخطهم إزاء عقد القطاع الصحي العالقة ومشاريع تحسين المعيشة المتعطلة.

ووقعت حادثة يوم 6 جويلية لمواطن فقد حياته بعد أن صدمته سيارة، أين احتجوا أمام مقر العيادة وسط الطريق الوطني رقم 19 منادين بحقهم في ديمومة المناوبة الطبية وتوفير سيارة إسعاف وإعادة النظر في تدابير حماية الراجلين من أخطار الحوادث المسجلة بشكل متسلسل.

وردد المعتصمون شعارات برفع التهميش عن المنطقة وتمكين ساكنتها من نصيبهم في مشاريع التهيئة العمرانية والتحسين الحضري.