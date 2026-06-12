تيسمسيلت.. إخماد حريق شاحنة محملة بالتبن وإنقاذ سائقها من الاختناق

شهد الطريق المزدوج بحي المرجة، بالقرب من محطة الوقود عبروس بمدينة تيسمسيلت، مساء اليوم، اندلاع حريق في شاحنة كانت محملة بكميات من التبن، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من مصالح الحماية المدنية.

وسخّرت الحماية المدنية لهذا التدخل أعوان المركز المتقدم لتيسمسيلت مدعومين بفرقة من الوحدة الرئيسية، حيث تمكنوا من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق في وقت وجيز، مما حال دون امتداده إلى كامل الشاحنة أو إلى المحيط المجاور.

كما أسفر الحادث عن تعرض سائق الشاحنة لصعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان، حيث تلقى الإسعافات الأولية بعين المكان قبل تحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمتابعة حالته الصحية.

وقد تم تأمين موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب اندلاع الحريق.