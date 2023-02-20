قناة النهار تيسمسيلت : إرتفاع رهيب في أسعار الخضر بأسواق التجزئة بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 10:02 شارك غرِّد أرسل 161 0 تيسمسيلت : إرتفاع رهيب في أسعار الخضر بأسواق التجزئة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/apan4 اقرأ أيضا المناصر رضا الفيل: حب السفر والتنقلات هو سبب طلاقي قناة النهار 02 فيفري خارجية: وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية الوطنية في تركيا وسوريا قناة النهار 06 فيفري صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريون قناة النهار 20 فيفري "نوال زعتر :" خالتي هدرت فيا للناس لي جاو يخطبوني .. قاتلهم ماشي مليحة قناة النهار 11 فيفري المشجع رضا الفيل يذرف الدموع.. "أنا نحب الجزائر وكفاكم فتنة" قناة النهار 02 فيفري أسعار جنونية للخضر تشهدها مختلف الأسواق بولاية قسنطينة قناة النهار 12 فيفري بشار الأسد : تربينا في المدارس أن الجزائر بلد المليون شهيد وشعرنا أن الجزائرين أتوا من قلب سوريا " قناة النهار 10 فيفري "الفنان الفرنسي "باتريك برويال" يستذكر أيامه في الجزائر .."كنا نعيش معا في أجواء عائلية قناة النهار 03 فيفري مفيدة عداس تذرف الدموع وتترحم على ارواح شهداء زلزال تركيا وسوريا قناة النهار 10 فيفري الشيخ النوي: العلامة الكاملة للمسؤولين والواقفين على تنظيم "الشان".. يعطيكم الصحة قناة النهار 05 فيفري