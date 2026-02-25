تيسمسيلت.. إصابة شخص في اصطدام شاحنتين بسيارة

شهد الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين بلديتي أولاد بسام وبني شعيب بولاية تيسمسيلت، حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنتين بسيارة سياحية، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت فرق المركز المتقدم فور تلقيها البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بعين المكان قبل تحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وفي هذا السياق، دعت مصالح الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. من خلال الالتزام بتخفيف السرعة، وتجنب السياقة في حالة الإرهاق، والابتعاد عن التجاوزات الخطيرة التي قد تؤدي إلى حوادث مأساوية.

وتجدّد المصالح ذاتها تأكيدها على أهمية احترام قانون المرور حفاظًا على سلامة السائقين ومرافقيهم.