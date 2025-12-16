تيسمسيلت: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور بمدخل بلدية أولاد بسام

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع، زوال اليوم، على مستوى مدخل بلدية أولاد بسام بولاية تيسمسيلت. إثر اصطدام حافلة فارغة مخصصة لنقل العمال بسيارة سياحية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات المركز المتقدم بتيسمسيلت في حدود الساعة 12 سا و45 دقيقة. فور تلقيها البلاغ، حيث أسفر الحادث عن تسجيل ثلاث ضحايا يعانون من إصابات متعددة.

وقد تم إسعاف ضحيتين في عين المكان قبل نقلهما إلى مستشفى تيسمسيلت لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل الضحية الثالثة على متن سيارة مدنية قبل وصول أعوان الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وفي سياق متصل، جددت مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة عند الاقتراب من الحافلات أو تجاوزها، مع ضرورة احترام السرعة القانونية وترك مسافة أمان كافية، تفاديا لحوادث قد تكون عواقبها وخيمة نتيجة فارق الحجم والوزن بين المركبات.

