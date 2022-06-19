تيسمسيلت: إصابة 34 شخصا بتسمم غذائي لاستهلاكهم حلوى “لامونة”

عرفت مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية بولاية تيسمسيلت ليلة الجمعة إلى السبت توافد 34 شخصا. ظهرت عليهم أعراض الام حادة على مستوى الجهاز الهضمي.

وحسب ما كشفت عنه مصادرنا فإن الحالات التي تم إستقبالها كانت متفرقة. و تتراوح أعمارهم ما بين 3سنوات و 59 سنة. أين تم وضع 12 حالة تحت الرقابة الطبية نظرا لتدهور حالتهم الصحية. فيما تم تسريح الحالات الأخرى بعد تلقيهم العلاج.

كما أضاف ذات المصدر، أنه بعد التأكد من تشابه الإصابة لدى معظم الحالات تم استجوابهم من طرف الاطباء. حيث أجمع كلهم على اقتناء وتناول حلوى “لامونة”من أحد المخابز المتواجدة بمدينة تيسمسيلت.

وعلى اثر ذلك باشرت المصالح المعنية في عملية التحقيق لمعرفة أسباب هذه الحادثة.

طالع أيضا

إكتشاف ورشة سرية لصناعة الحلويات التقليدية في تيسمسيلت

تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي في ولاية تيسمسيلت، من اكتشاف مستودع لصناعة الحلويات التقليدية بطريقة غير شرعية وغير قانونية. وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ “النهار”، فإن عملية اكتشاف هذا المستودع، جاءت بناءً على معلومات أولية استقتها مصالح الأمن، بشأن تواجد مستودع يقوم بصناعة الحلويات بطريقة غير قانونية، ومن دون احترام شروط النظافة المعمول بها. وبعد تنظيم خرجة ميدانية من قبل عناصر الشرطة برفقة أعوان الهيكل البلدي لحفظ الصحة وأعوان مديرية التجارة، جرت عملية مراقبة المحل المشبوه، وهو عبارة عن مستودع يقع وسط المدينة. وأسفرت عملية المعاينة عن وجود نشاط غير مرخّص لصناعة الحلويات وتموين المقاهي بها بطريقة غير شرعية من قبل صاحبة المحل، ليتم حجز كمية من الحلويات الفاسدة والمواد الأولية منتهية الصلاحية المستعملة في تحضير هذه الحلويات. وتم في هذا الصدد، إتلاف 62 كيس حليب و904 كلغ بقايا عجين و31.3 كلغ من الحلويات من مختلف الأنواع و 4.8 كلغ طلاء تزيين الحلويات و 6.2 كلغ مربى و16 قارورة معطر تزيين حلويات و6.5 كلغ “كاكاو”، وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطة وتقديمه أمام العدالة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور