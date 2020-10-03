تيسمسيلت: إصابة 6 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الحماية المدنية لثنية الحد في تيسمسيلت، اليوم السبت، أمام محجرة بوداود طريق الوطني رقم 60 إثر حادث مرور.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة من نوع Renault -9، أين خلف 6 إصابات متفاوتة الخطورة.

وقد لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 367 آخرون بجروح في 322 حادث مرور تم تسجليه على مستوى المناطق الحضرية.

يأتي هذا خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 سبتمبر المنصرم، حسب حصيلة أوردتها أول أمس الخميس مصالح الأمن الوطني.

وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الاولى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر اثناء السياقة حفاظا على سلامة الجميع.