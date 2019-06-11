تيسمسيلت : إطارات من الصندوق الوطني للتقاعد أمام قاضي التحقيق

عُرض اليوم الثلاثاء زهاء 25 متورطا ومستخدما لدى الصندوق الوطني للتقاعد أمام قاضي تحقيق محكمة تيسمسيلت.

وهذا لإجراء جلسات سماع حول ملف فساد عالجه قسم الشرطة الاقتصادية والمالية قبل اشهر.

وأشارت مصادر قضائية أن التحقيقات البوليسية أبانت عن أثر تزوير في ملفات قاعدية وحالات تضخيم للاشتراكات التعويضية المهنية بددت اموالا عمومية طائلة.

بالإضافة إلى ملفات تعود لضحايا متوفين استغلت بغرض استفادة متهمين من معاشات تقاعد غير مستحقة.

ويجري التحقيق على أن يحول القاضي ملف الحال إلى المحكمة بعد تسليط أوامر جزائية وتشميع ملف القضية.