تيسمسيلت: إعذارات ومتابعات قضائية ضد المتأخرين في إنجاز استثماراتهم

عقد والي ولاية تيسمسيلت، زكريفة محفوظ، إجتماعا خصص لدراسة وضعية ملف الإستثمار بالولاية.

وأبدى الوالي عدم رضاه بوتيرة أشغال التهيئة التي تشهدها مناطق النشاطات الثلاث بالولاية، والتي تعرف تأخرا كبيرا أثر بشكل سلبي على جلب الإستثمارات.

و فيما يتعلق بإنشاء منطقة نشاطات كبرى بمساحة 309 هكتار بمنطقة العيون، أمر الوالي مسؤولي القطاع بموافاته بملف الإنشاء الخاص بها، قصد متابعته شخصيا على المستوى المركزي.

وبخصوص حصيلة ما تم إنجازه من استثمارات على أرض الواقع بالولاية، عبر الوالي عن عدم رضاه بالحصيلة المنجزة، مقارنة بما تزخر به الولاية من مقدرات، لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية وغيرها.

ودعا الجميع إلى التفكير بجدية في جلب المستثمرين الجادين، وإعطاء الدفعة والنفس المرجو للقطاع على مستوى الولاية.

وفي مجال استرجاع العقار الصناعي، شدد الوالي على ضرورة الحرص على تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، ضد كل من لم ينجز أو تأخر في إنجاز استثماره بعد استفادته من العقار الصناعي.

سواءا تعلق الأمر بتوجيه إعذارات أو المتابعة القضائية قصد استرجاع هذه الأوعية العقارية وتوجيهها لاستيعاب مشاريع جادة وخلاقة للثروة ومناصب الشغل.

وفيما يتعلق بالإستثمار الفلاحي، دعا والي الولاية مسؤولي قطاعي الفلاحة وكذا الإستثمار، إلى التوجه نحو إبرام اتفاقيات شراكة في مجال الإنتاج و تنويع المحاصيل الزراعية.

وكذا توسيع تجربة الزراعة بالبيوت البلاستيكية وتربية النحل ودواجن البيض، على غرار تجارب عدد من الولايات المجاورة التي أثبتت نجاحها في هذا المجال .

وفيما يتعلق بإقتراح إنشاء مناطق نشاطات مصغرة بالولاية، دعا الوالي إلى ضرورة التحقق أولا من الطبيعة القانونية للأوعية العقارية المختارة، مع إعطاء الأولوية لملف استرجاع العقار الصناعي الشاغر.