تيسمسيلت.. إفطار رمضاني بالإقامتين الجامعيتين 1000 سرير ذكور و2000 سرير إناث 

شهدت الإقامتان الجامعيتان 1000 سرير ذكور و2000 سرير إناث بولاية تيسمسيلت أجواء رمضانية مميزة، تزامنًا مع تنظيم إفطار لفائدة الطلبة والطالبات المقيمين.

في مبادرة تعكس حرص مديرية الخدمات الجامعية على توفير أفضل ظروف الإقامة والإطعام خلال الشهر الفضيل.

ففي الإقامة الجامعية 1000 سرير ذكور، تم تقديم وجبة الإفطار في أجواء يسودها التنظيم وحسن الاستقبال. حيث عبّر عدد من الطلبة، لا سيما الأجانب منهم، عن ارتياحهم الكبير لجودة الخدمات المقدمة، مؤكدين أن هذه الأجواء الرمضانية المميزة عززت لديهم الشعور بالدفء العائلي وروح التضامن داخل الوسط الجامعي.

كما عرفت الإقامة الجامعية 2000 سرير إناث تنظيم إفطار رمضاني في ظروف جيدة، وسط أجواء مريحة وتنظيم محكم، ما يعكس الجهود المبذولة من طرف إدارة الإقامة وطاقم مصلحة الإطعام في سبيل ضمان خدمات في المستوى المطلوب لفائدة الطالبات المقيمات.

وقد لاقت هذه المبادرات استحسان الطلبة والطالبات، الذين ثمنوا العناية الموجهة لتحسين ظروف الإقامة وتقديم وجبات إفطار لائقة تعكس روح التكافل التي يميز بها شهر رمضان المبارك.