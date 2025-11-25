تيسمسيلت.. إنقاذ بقرة عالقة في الوحل بسيدي براجع

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة ثنية الحد، أمس الاثنين، في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، لإنقاذ بقرة علِقت في الوحل بمنطقة سيدي براجع.

وجاء هذا التدخل عقب تلقي بلاغ من أحد المواطنين، مما استدعى انتقال فريق الإنقاذ على الفور إلى الموقع.

وبمجرد الوصول، شرع الأعوان في عملية الإنقاذ باستعمال الوسائل المناسبة، مع الحرص على تفادي أي ضرر قد يلحق بالحيوان. وتمكن الفريق بعد جهود مركّزة من سحب البقرة وإعادتها إلى صاحبها بحالة جيدة.

ولقي التدخل استحسان السكان الذين أشادوا بسرعة الاستجابة واحترافية الأعوان، مؤكدين الدور الإنساني الذي تؤديه الحماية المدنية في مختلف المواقف.