تيسمسيلت: إنقاذ عامل علقت رجله داخل آلة خلط الإسمنت 

تدخلت مصالح الحماية المدنية لتيسمسيلت، صبيحة اليوم السبت، لإنقاذ عامل تعرّض لحادث خطير داخل ورشة إنجاز مشروع المستشفى الجديد بسعة 240 سرير. وتمثلت الحادثة في انحصار رجل العامل داخل آلة خلط الإسمنت أثناء مزاولة مهامه داخل الورشة.

ووفق بيان للمصالح ذاتها، فقد خلّف الحادث إصابة بليغة على مستوى الرجل اليسرى للضحية. حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له في عين المكان قبل نقله إلى مصلحة الاستعجالات. من طرف المركز المتقدم لتيسمسيلت. كما سُجّلت حالة صدمة لدى أحد زملائه الذي تم تحويله هو الآخر إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وفي سياق متصل، دعت مديرية الحماية المدنية جميع العمال داخل الورشات إلى احترام قواعد السلامة المهنية بشكل صارم، خصوصًا عند التعامل مع الآلات الثقيلة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بإجراءات التشغيل والتوقف وفق البروتوكولات المعتمدة، وتفادي الاقتراب من نقاط الخطر أثناء عمل المعدات، تجنبًا للحوادث المماثلة والإصابات الخطيرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور