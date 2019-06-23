تيسمسيلت.. إنقاذ عجوز وقعت في بئر بعمق 9 امتار في برج بونعامة

أنقذت اليوم، مصالح الحماية المدنية عجوز وقعت في بئر ببلدية برج بونعامة في تيسمسيلت.

وتلقت الوحدة الثانوية لبلدية برج بونعامة نداء إستغاثة من أحد المواطنين بدوار الحلايق المكان المسمى بومجير، على الساعة 14:40مفاده سقوط عجوز تبلغ 76سنة داخل بئر .

و سارعت فرقة التدخل الى عين المكان حيث تم إنقاذ الضحية من الموت المحقق لا سيما وأن البئر تبلغ 9 امتار.

كما تم تقديم الاسعافات الاولية لها في عين المكان ونقلها الى مصلحة الاستعجالات الطبية .

الحادثة تعتبر الثالثة منذ بداية الشهر والمتمثلة في سقوط الاشخاص داخل الأبار.