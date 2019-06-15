تيسمسيلت.. إنقاذ كهل وقع في بئر بعمق 13 متر في لرجام

انقذت صباح اليوم، مصالح الحماية المدنية في ولاية تيسمسيلت كهلا من الموت داخل بئر بعمق 13 متر.

وتلقت الوحدة الثانوية لبلدية لرجام نداء إستغاثة من أحد المواطنين بدوار شراوقة الواقع ببلدية لرجام، على الساعة 10:20 مفاده سقوط شخص يبلغ 49 سنة داخل بئر.

وفور تلقيها النداء سارعت فرقة التدخل الى عين المكان حيث تم إنقاذ الضحية من الموت المحقق لا سيما وأن البئر تبلغ 13 متر.

كما تم تقديم الاسعافات الاولية له في عين المكان ونقله الى مصلحة الاستعجالات الطبية .

للعم أن الحادثة الثانية في بحر هذا الشهر والمتمثلة في سقوط الاشخاص داخل الابار.