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أخبار الجزائر

تيسمسيلت.. إنقاذ 14 شخصا جراء ارتفاع منسوب المياه

بقلم م .فيصل
تيسمسيلت.. إنقاذ 14 شخصا جراء ارتفاع منسوب المياه
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سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت، اليوم الخميس، عدة تدخلات إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

وتمكنت المصالح ذاتها من إنقاذ 14 شخصا جراء ارتفاع منسوب المياه عبر الولاية.

منهم، 4 أشخاص بسيارة جرفهم الواد، وهم الأب والأم وطفلين، بمنطقة عين صفاء.

كما تدخلت الحماية المدنية من أجل إنقاذ 5 أفراد  كانوا محصورين داخل سيارة بواد منطقة عين عباد.

كما تم إجلاء 5 أفراد من مسكن أرضي جراء ارتفاع منسوب المياه بحي حوش بوقارة بثنية الحد.

رابط دائم : https://nhar.tv/DXkKx
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