تيسمسيلت.. إنقاذ 14 شخصا جراء ارتفاع منسوب المياه

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت، اليوم الخميس، عدة تدخلات إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.

وتمكنت المصالح ذاتها من إنقاذ 14 شخصا جراء ارتفاع منسوب المياه عبر الولاية.

منهم، 4 أشخاص بسيارة جرفهم الواد، وهم الأب والأم وطفلين، بمنطقة عين صفاء.

كما تدخلت الحماية المدنية من أجل إنقاذ 5 أفراد كانوا محصورين داخل سيارة بواد منطقة عين عباد.

كما تم إجلاء 5 أفراد من مسكن أرضي جراء ارتفاع منسوب المياه بحي حوش بوقارة بثنية الحد.