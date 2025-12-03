تيسمسيلت.. احتراق سيارة كليا بلرجام

تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية لرجام، مساء اليوم على الساعة الخامسة، لإخماد حريق شبَّ في مركبة على مستوى طريق باب البكوش ببلدية ودائرة لرجام ولاية تيسمسيلت.

وقد تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على ألسنة اللهب في وقت وجيز، دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما خلف الحادث احتراق السيارة بالكامل.

من جهتها، دعت مديرية الحماية المدنية لتيسمسيلت جميع السائقين إلى ضرورة إجراء فحص دوري للمركبات. خاصة ما يتعلق بالأسلاك الكهربائية، إضافة إلى التزود بمطفأة حريق صالحة للاستعمال داخل السيارة تحسبًا لأي طارئ.